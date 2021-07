Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta aurait trouvé une porte de sortie pour Pjanic !

Publié le 30 juillet 2021 à 20h00 par La rédaction

Le FC Barcelone est toujours au centre des rumeurs cet été avec notamment la prolongation de Lionel Messi. D’un autre côté, Joan Laporta doit aussi s’occuper de plusieurs indésirables au sein du FC Barcelone, et aurait enfin trouvé une porte de sortie pour Miralem Pjanic.

Joan Laporta a été plutôt actif sur le marché des transferts cet été en recrutant notamment Memphis Depay et Sergio Agüero. Cependant, les différents problèmes du FC Barcelone sont loin d’être résolus avec la prolongation de Lionel Messi toujours attendue et le cas problématique d’Antoine Griezmann. Dans le même temps, Joan Laporta et les dirigeants barcelonais doivent construire un effectif compétitif à Ronald Koeman et donc se débarrasser de plusieurs indésirables. Le cas de Miralem Pjanic fait notamment débat au sein du FC Barcelone, pour celui arrivé il y a seulement un an. Peu convaincant sous les couleurs barcelonaises, le milieu de terrain bosniaque aurait reçu une offre d’Italie et pourrait quitter la Catalogne dès cet été.

Une nouvelle offre de la Juventus