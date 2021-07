Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle sortie forte sur le départ de Luis Suarez !

Publié le 31 juillet 2021 à 16h00 par A.D.

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Luis Suarez s'est envolé vers l'Atlético lors du dernier mercato estival. Interrogé sur El Pistolero, Enrique Cerezo s'est livré sur son arrivée chez les Colchoneros.

Après six saisons de bons et loyaux services à Barcelone, Luis Suarez a vu sa direction lui indiquer la porte de sortie. Désireux de renouveler totalement son effectif, le Barça a fait un grand ménage. Une opération dégraissage dont a été victime Luis Suarez. Alors que le FC Barcelone ne voulait plus de lui, El Pistolero a eu l'occasion de se relancer à l'Atlético. Une opportunité qu'il n'a pas laissé échapper, pour le plus grand bonheur d'Enrique Cerezo.

Cerezo s'enflamme pour l'arrivée de Luis Suarez à l'Atlético