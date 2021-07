Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette terrible révélation sur le dossier Daniel Wass !

Publié le 31 juillet 2021 à 13h15 par D.M.

L'OM voudrait s'attacher les services de Daniel Wass, mais le FC Valence n'a pas l'intention de le laisser partir. Le club espagnol envisagerait même de lui transmettre une offre de prolongation.

Pablo Longoria continue de s’activer. A la recherche d’un latéral droit, l’OM cherche à trouver un accord avec la Fiorentina pour Pol Lirola, mais aussi avec le FC Valence pour Daniel Wass. « On a beaucoup de respect pour ce joueur que j'ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu'on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours ce sont des négociations difficiles. Wass n'a plus qu'un an de contrat, Valence a essayé de le prolonger, il faut agir en respectant tout le monde, surtout envers un club que je connais bien. Attendons et voyons les possibilités » avait confié le président marseillais le 26 juillet dernier. Selon la presse espagnole, l’OM était prêt à transmettre une offre de 2M€ au FC Valence, mais le club espagnol aurait refusé cette proposition.

Valence envisage de prolonger le contrat de Wass