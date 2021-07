Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann, Coutinho... Laporta et Koeman prennent une incroyable décision !

Publié le 31 juillet 2021 à 11h30 par Amadou Diawara

Contraint d'alléger sa masse salariale pour rééquilibrer ses comptes et faire de la place à Lionel Messi, Joan Laporta s'activerait depuis plusieurs semaines pour trouver un nouveau point de chute à Antoine Griezmann et Philippe Coutinho. Toutefois, le président du FC Barcelone aurait désormais changé son fusil d'épaule et n'envisagerait plus du tout de se séparer de ses deux attaquants, à moins qu'une offre XXL n'arrive sur son bureau.

En grande difficulté sur le plan financier, et notamment à cause de la crise provoquée par le coronavirus, le FC Barcelone serait contraint de faire de gros sacrifices financiers et de se débarrasser de plusieurs joueurs pour rééquilibrer ses comptes. De surcroit, Joan Laporta serait dans l'obligation d'alléger sa masse salariale pour pouvoir rapatrier Lionel Messi, libre de tout contrat depuis le 1er juillet. Dans cette optique, le président du FC Barcelone travaillerait d'arrache pied depuis plusieurs semaines pour se séparer d'Antoine Griezmann et de Philippe Coutinho, deux joueurs qui disposent d'un contrat XXL. Et alors qu'il n'a pas trouvé de point de chute à ses deux attaquants, Joan Laporta viendrait de prendre une décision fracassante. En effet, le nouveau patron du Barça compterait désormais conserver à la fois Antoine Griezmann et Philippe Coutinho.

Le Barça veut désormais conserver Griezmann et Coutinho

Selon les informations de TV3 , Antoine Griezmann ne serait plus en instance de départ et devrait poursuivre son aventure avec le FC Barcelone. En effet, Joan Laporta et Ronald Koeman seraient fans du Français et le considéreraient comme un joueur important de leur effectif. Ainsi, le président et le coach du Barça n'envisageraient plus du tout de le laisser partir. Toutefois, en cas d'offre importante, Joan Laporta et Ronald Koeman pourraient une nouvelle fois changer d'avis. En parallèle, le Barça aurait pris exactement la même décision pour Philippe Coutinho. A en croire AS , l'international brésilien serait soutenu par son entraineur, Ronald Koeman, qui voudrait le conserver. Et de la même manière que pour Antoine Griezmann, une offre XXL pourrait faire réfléchir la direction du Barça et la pousser à vendre.

