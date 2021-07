Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Javier Tebas en rajoute une couche sur le feuilleton Messi !

Publié le 31 juillet 2021 à 10h00 par La rédaction

Alors que Lionel Messi n'a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone, Javier Tebas, président de la Liga, a de nouveau évoqué ce dossier.

Le dénouement du feuilleton Lionel Messi tient en haleine l'ensemble des observateurs du football. Pour l'instant, le FC Barcelone pourrait débuter la saison sans son illustre star argentine. Alors qu'une prolongation semblait imminente ces derniers jours, le sextuple Ballon d'Or n'a toujours rien signé. Or, le coût extrêmement important de ce nouveau bail oblige le club catalan à sacrifier plusieurs joueurs. Ainsi, l'avenir de plusieurs éléments comme Antoine Griezmann, Philippe Coutinho ou encore Miralem Pjanic est fortement conditionné par la décision finale de Messi.

Le président de la Liga prend position