Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a tenté un gros coup à 2M€ !

Publié le 30 juillet 2021 à 13h10 par G.d.S.S. mis à jour le 30 juillet 2021 à 13h16

Toujours en quête de renfort au poste de latéral droit, l’OM cible toujours Daniel Wass et aurait même fait parvenir une offre de 2M€ au FC Valence. En vain…

Avec le départ d’Hiroki Sakai et la fin du prêt de Pol Lirola, l’OM est désormais dépourvu de profils au poste de latéral droit, et Pablo Longoria cherche plus que jamais à se renforcer. Depuis plusieurs semaines, le nom de Daniel Wass est évoqué dans le viseur du club phocéen, d’autant que le latéral danois ne sera pas forcément retenu par le FC Valence. Et l’OM a décidé de passer à l’action…

L’OM propose 2M€ pour Wass, mais….