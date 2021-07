Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'ASSE prête à chiper une nouvelle pépite de Pochettino ?

Publié le 31 juillet 2021 à 12h45 par D.M.

L'ASSE suivrait les prestation d'Eric Junior Dina Ebimbe. De son côté, le PSG ne voudrait pas se précipiter dans ce dossier et voudrait attendre avant de trancher.

Au sein d’un groupe composé de grandes stars, difficile pour les jeunes joueurs de se faire une place. Afin qu’ils poursuivent leur progression et qu’ils accumulent de l’expérience, les titis parisiens sont souvent prêtés. Et cet été, plusieurs joueurs du PSG pourraient s’exiler pour trouver du temps de jeu. Cela pourrait être le cas d’Arnaud Kalimuendo, annoncé dans le viseur du LOSC et de l’ASSE. A la recherche d’opportunités sur le marché, le club stéphanois aurait ciblé un autre jeune joueur du PSG.

L'ASSE suit Dina Ebimbe, mais...