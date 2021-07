Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un coup à jouer avec cet attaquant de Serie A !

Publié le 31 juillet 2021 à 13h45 par La rédaction

Fraichement sacré avec l'Italie à l'Euro, Lorenzo Insigne voit son avenir s'écrire en pointillé. L'attaquant n'a toujours pas trouvé d'accord avec le Napoli, alors que le PSG est annoncé sur ses traces.

Avec 19 buts en championnat et une victoire à l'Euro, Lorenzo Insigne a sans doute vécu la meilleure saison de sa carrière. L'attaquant sortait de plusieurs exercices compliqués avec le Napoli, et le joueur doit désormais prendre une grande décision pour la suite de sa carrière. À 30 ans, Lorenzo Insigne est entré dans sa dernière année de contrat et tarde à trouver un accord avec sa direction. Une situation qui n'a pas échappé à plusieurs clubs, dont le PSG. Malgré cette menace, le Napoli est encore loin d'avoir bouclé ce dossier.

Vers un départ ?