Mercato - OM : Les annonces de Pablo Longoria sur le recrutement !

Publié le 1 août 2021 à 8h15 par T.M.

Alors que l’OM a déjà accueilli 8 recrues cet été, Pablo Longoria a bien expliqué que cela serait loin d’être terminé pour les Phocéens.

Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Matteo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba. Du côté de l’OM, la liste des renforts estivaux est très longue. Pour offrir à Jorge Sampaoli un effectif conséquent, Pablo Longoria n’a pas compté ses efforts et cela a donc payé. Mais cela serait loin d’être terminé. En effet, il y a quelques semaines, le président de l’OM avait promis 11 renforts cet été. Certains dossiers sont ainsi encore ouverts sur la Canebière à l’instar de Pol Lirola et de Daniel Wass.

« Le mercato est ouvert jusqu'au 31 août »