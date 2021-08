Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria doit gérer un énorme problème pour son mercato !

Publié le 1 août 2021 à 3h00 par A.M.

Après avoir largement dégraissé son effectif, l’OM doit désormais vendre. Et le cas Benedetto pose problème.

Très actif depuis l’ouverture du Mercato, l’OM doit désormais vendre, notamment afin de contrôler le nombre de ses joueurs extracommunautaires. C’est ce qu’expliquait Pablo Longoria ces derniers jours. « Sur les postes d'extracommunautaires, les quatre sont couverts avec Luan Peres, Luis Henrique, Gerson et Benedetto. Même si on voulait faire une opération avec un extracommunautaire on ne pourrait pas. On doit s’adapter », confiait le président de l’OM avant de s’attarder sur le cas Benedetto : « Benedetto est sous contrat avec nous, c’est vrai qu’il y a des clubs intéressés, c’est public, mais il faut prendre le temps de négocier avec les autres clubs . »

Benedetto n’est pas près de bouger

Il faut dire que l’attaquant argentin est clairement poussé au départ par l’OM. Mais Dario Benedetto n’a pas l’intention de partir si facilement. En effet, d’après TNT Sport, l’ancien attaquant de Boca Juniors ne serait pas tombé d’accord avec Sao Paulo qui avait pourtant trouvé un terrain d’entente avec l’OM pour le transfert de l’Argentin qui refuse également de rejoindre Elche selon La Provence. Autrement dit, Pablo Longoria est confronté à un gros problème.