Mercato - OM : Un terrible échec se confirme pour Longoria dans ce dossier brûlant !

Publié le 31 juillet 2021 à 15h30 par B.C.

Alors que l’OM cherche à se séparer de Dario Benedetto, Pablo Longoria est très loin de parvenir à ses fins. Malgré des discussions avancées avec Sao Paulo, l’attaquant argentin ne rejoindra finalement pas le Brésil.

Avec pas moins de huit recrues au compteur depuis le début de l’été, l’OM est incontestablement l’un des grands protagonistes de ce mercato estival, et Pablo Longoria n’en a pas encore fini. En effet, d’autres joueurs sont attendus dans la cité phocéenne et les priorités ont déjà été fixées. Pol Lirola (Fiorentina) et Daniel Wass (FC Valence) sont notamment ciblés pour renflouer le flanc droit de la défense, tandis que l’OM souhaite également récupérer un renfort offensif. Cristian Pavon (Boca Juniors), Jérémie Boga (Sassuolo) ou encore Giovanni Simeone (Cagliari) figurent ainsi sur la short-list de Pablo Longoria, mais des départs sont attendus pour permettre à l’OM de poursuivre son recrutement. En effet, le club souhaite renflouer ses caisses tandis qu’aucun joueur extracommunautaire ne peut débarquer à l’heure actuelle comme l’a annoncé le président phocéen cette semaine : « Sur les postes d'extracommunautaires, les quatre sont couverts avec Luan Peres, Luis Henrique, Gerson et Benedetto. Même si on voulait faire une opération avec un extracommunautaire on ne pourrait pas. On doit s’adapter. » Alors que Gerson et Luan Peres viennent d’arriver, et que Luis Henrique conserve la confiance de ses dirigeants, tous les regards sont tournés sur Dario Benedetto, qui n’entre pas dans les plans de Jorge Sampaoli. Depuis plusieurs semaines, l’attaquant argentin est annoncé sur le départ, et Pablo Longoria a confirmé la tendance lors de sa dernière prise de parole : « Benedetto est sous contrat avec nous, c’est vrai qu’il y a des clubs intéressés, c’est public, mais il faut prendre le temps de négocier avec les autres clubs. »

Benedetto n’ira pas à Sao Paulo