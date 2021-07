Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une piste chaude s’envole pour Dario Benedetto !

Publié le 30 juillet 2021 à 17h10 par Th.B.

Afin de renflouer les caisses de l’OM, Pablo Longoria travaillerait pour trouver un point de chute à Dario Benedetto. L’option Sao Paulo pourrait cependant d’ores et déjà ne plus en être une.

Et si Dario Benedetto s’envolait pour Sao Paulo ? Ne faisant plus partie des plans du staff technique de l’OM emmené par Jorge Sampaoli et du président Pablo Longoria en quête de liquidités après avoir considérablement renforcé l’effectif du club phocéen, Benedetto est annoncé du côté de Sao Paulo ces derniers jours. Cependant, il se pourrait bien que l’international argentin ne dépose finalement pas ses valises au sein de la formation brésilienne pour une raison précise.

Longoria pas satisfait de la proposition de Sao Paulo