Mercato - OM : Longoria a rencontré le clan Pavon !

Publié le 31 juillet 2021 à 17h10 par A.C.

Fernando Hidalgo, agent de Cristian Pavon, a déclaré avoir discuté avec Pablo Longoria récemment.

Le mercato de l’Olympique de Marseille ne semble pas être terminé. Après avoir bouclé une dizaine de recrues, Pablo Longoria semble vouloir offrir quelques derniers renforts à Jorge Sampaoli. Le coach de l’OM a d’ailleurs une piste favorite, puisqu'en Argentine on assure qu’il aurait réclamé le recrutement de Cristian Pavon, dont le contrat avec Boca Juniors se termine dans moins d’un an et qui aurait déjà déclaré ne pas vouloir prolonger. L’OM aurait proposé un échange avec Dario Benedetto, mais ce dernier aurait refusé de retrouver son ancien club.

« Il m'a dit qu'ils négocient actuellement avec Boca, mais que tout était soumis à une éventuelle vente d'un de leurs joueurs à l'Allemagne »