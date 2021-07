Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Klopp veut frapper très fort pour cette sensation de l'Euro !

Publié le 31 juillet 2021 à 16h15 par A.D.

Très performant lors de l'Euro, Manuel Locatelli aurait tapé dans l'oeil du PSG, de la Juventus et de Liverpool. Pour rafler la mise, les Reds de Jürgen Klopp devrait formuler une offre au mois d'aout. Une proposition qui pourrait convaincre la direction de Sassuolo.

Auteur d'une grande saison, que ce soit avec Sassuolo ou avec la sélection italienne, Manuel Locatelli séduirait un grand nombre d'écuries européennes. Malgré la signature de Georginio Wijnaldum, Leonardo voudrait recruter un autre milieu de terrain et verrait d'un bon oeil l'arrivée du pensionnaire de Sassuolo au PSG. Toutefois, le directeur sportif parisien serait loin d'être seul sur ce dossier, puisque la Juventus et Liverpool en pinceraient également pour Manuel Locatelli. D'ailleurs, les Reds de Jürgen Klopp seraient prêts à frapper très fort pour obtenir gain de cause.

Une offensive de Jürgen Klopp en aout pour Manuel Locatelli ?