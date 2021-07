Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Klopp relance tout dans ce dossier à 40M€ !

Publié le 30 juillet 2021 à 23h45 par A.C.

Très performant avec l’Italie à l’Euro, Manuel Locatelli attise de plus en plus de convoitises et devrait quitter Sassuolo cet été.

Déjà annoncé comme une promesse du football italien lors de ses débuts, Manuel Locatelli a été vendu par Leonardo en 2018. Celui qui était à l’époque le directeur sportif du Milan AC ne semblait pas compter sur le milieu et l’a donc laissé filer à Sassuolo. Trois ans après, Locatelli cartonne avec son club comme en sélection et Leonardo souhaiterait le retrouver, mais cette fois du côté du Paris Saint-Germain ! En Italie, on assure toutefois que le joueur de 23 ans devrait rejoindre la Juventus, qui avait déjà fait tout son possible pour l’offrir à Andrea Pirlo il y a tout juste un an.

Klopp veut Locatelli à Liverpool