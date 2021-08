Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le rendez-vous de la dernière chance pour ce joli coup de Longoria ?

Publié le 1 août 2021 à 6h00 par Th.B.

Bien que le FC Valence semble réticent à le laisser filer, Daniel Wass réclamerait une entrevue avec ses dirigeants pour évoquer son avenir. De quoi faire les affaires de l’OM ?

Ces derniers temps, après avoir mis le feu au marché, l’OM se fait plus discret. Cependant, Pablo Longoria n’aurait pas pour autant levé le pied en coulisse afin de boucler d’autres recrues et particulièrement un joueur au poste de latéral droit, Pol Lirola n’étant pas certain de revenir à l’OM au vu du fait que les négociations entre l’Olympique de Marseille et la Fiorentina s’éternisent. De quoi permettre au président Longoria de tenter un coup avec Daniel Wass, qui pourrait faire les affaires de l’OM.

Daniel Wass demanderait audience à ses dirigeants