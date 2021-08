Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de Génésio sur Eduardo Camavinga !

Publié le 1 août 2021 à 13h45 par La rédaction

Lors de ce mercato estival, le cas d'Eduardo Camavinga fait énormément parler. Mais pour le moment, le milieu de terrain est toujours à Rennes et à la disposition de Bruno Génésio.

Cet été, le PSG s'est renforcé à de nombreux postes avec les arrivées de Sergio Ramos en défense centrale et Achraf Hakimi dans le couloir droit. Mais un poste reste toutefois à étoffer : le milieu de terrain. En effet, malgré l'arrivée de Georginio Wijnaldum, Leonardo et Mauricio Pochettino souhaitent encore recruter dans l'entrejeu. Si Paul Pogba reste la piste principale, ce dossier est complexe. Le PSG pourrait alors se tourner vers un plan B nommé Eduardo Camavinga. Le jeune milieu de 18 ans est encore sous contrat avec Rennes jusqu'en 2022. Une bonne affaire à saisir donc.

Camavinga n'est pas encore parti...