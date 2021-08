Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Perez prêt à sauter sur l'occasion pour Lautaro Martinez ?

Publié le 1 août 2021 à 12h00 par D.M.

Alors qu'il ne parvient pas à prolonger son contrat avec l'Inter, Lautaro Martinez pourrait être placé sur la liste des transferts. Une occasion en or pour de nombreux clubs qui apprécient son profil comme le Real Madrid.

A chaque période de mercato, le nom de Lautaro Martinez apparaît dans le viseur des plus grands clubs espagnols. Lors du dernier mercato estival, l’attaquant de l’Inter était annoncé comme la grande priorité du FC Barcelone, à la recherche d’un remplaçant à Luis Suarez. Finalement, aucun accord n’avait été trouvé et Lautaro Martinez avait poursuivi sa carrière en Italie. Ces derniers mois, son nom a aussi été associé au Real Madrid, qui recherche un joueur capable d’épauler Karim Benzema. Une piste qui s’est depuis refroidie puisque le joueur semblait prêt à prolonger son contrat avec l’Inter. Mais à en croire la presse italienne, les négociations n’avanceraient pas.

Le Real Madrid prêt à réactiver le dossier Lautaro Martinez ?