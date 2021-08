Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme menace au-dessus de Kylian Mbappé ?

Publié le 1 août 2021 à 13h15 par H.G.

Alors qu’il n’a toujours pas prolongé au PSG, la menace de se retrouver dans les tribunes n’inquiéterait pas Kylian Mbappé.

À un an de la fin de son contrat, l’avenir de Kylian Mbappé au PSG s’écrit plus que jamais en pointillés. Pour l’heure, l’international français aurait même signifié à la direction francilienne qu’il n’entend pas renouveler son bail si l’on en croit bon nombre d’informations parues dans la presse. Mais de son côté, dans un contexte où le Real Madrid serait prêt à surgir dans le dossier, le PSG n’abandonne pas et serait prêt à tous les moyens pour contraindre le joueur à renouveler son bail.

Kylian Mbappé envoyé en tribunes ?