Mercato - PSG : Le Real Madrid ne lâche pas Kylian Mbappé !

Publié le 1 août 2021 à 10h15 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat au PSG, le Real Madrid serait plus que jamais à l’affut dans le dossier.

À un an du terme de son contrat au PSG, l’avenir de Kylian Mbappé s’obscurcit dans la capitale française. À tel point qu’un départ au cours de cette fenêtre estivale des transferts n’est pas écarté par certains observateurs, même si cela parait compliqué en raison des moyens financiers limités du Real Madrid. Le Real Madrid, toujours lui, rêve plus que jamais de voir s’ouvrir une opportunité dans l’optique de pouvoir enrôler celui qu’il aimerait avoir en guise de tête de gondole depuis des années. Et c’est précisément en ce sens qu’attendrait patiemment le club madrilène dans le dossier Kylian Mbappé.

Le Real Madrid concentre tous ses efforts pour Kylian Mbappé !