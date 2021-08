Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme départ prend forme pour Pablo Longoria !

Publié le 1 août 2021 à 10h10 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2022 avec l'OM, Boubacar Kamara pourrait rejoindre le Milan AC. Le club italien aurait trouvé un accord avec son entourage et doit désormais négocier avec Pablo Longoria.

Après avoir mis la main sur huit recrues, Pablo Longoria va chercher à se séparer de joueurs. Et le président de l’OM pourrait bien chercher à vendre Boubacar Kamara, sous contrat jusqu'en 2022. « C'est une situation qui n'est pas plaisante. Surtout quand c'est un garçon formé au club. Je n'aime pas avoir de joueurs en fin de contrat au club. Je veux que ce soit un signal fort » avait déclaré le dirigeant. Autrement dit, soit Kamara prolonge son contrat avec son club formateur, ou alors il sera vendu cet été, ce qui permettra à l’OM de récolter des liquidités. Mais à en croire la presse italienne, le joueur n’aurait pas l’intention de signer de nouveau bail.

Le Milan AC avance dans le dossier Kamara

Selon les informations du journaliste italien Alessandro Jacobone, proche du Milan AC, Boubacar Kamara aurait refusé de prolonger son contrat avec l’OM et recherche une nouvelle équipe. Et le club italien aurait accéléré dans ce dossier. La formation discuterait avec l’entourage du milieu de terrain et serait parvenu à trouver un accord. Désormais le Milan AC doit trouver un accord avec les dirigeants de l’OM. Boubacar Kamara se dirige bien vers la sortie.