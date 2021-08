Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour cette révélation de l’Euro !

Publié le 1 août 2021 à 7h15 par A.C.

Ariedo Braida, ancien directeur sportif du Milan AC et du FC Barcelone, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Manuel Locatelli.

Après un Euro étincelant avec l’Italie, Manuel Locatelli attise énormément de convoitises. Leonardo aimerait en effet l’attirer au Paris Saint-Germain, après l’avoir vendu à l’époque où il travaillait au Milan AC. Mais le PSG fait face à deux énormes menaces. La Gazzetta dello Sport a en effet annoncé que Liverpool serait venu aux nouvelles, mais la piste la plus chaude concernerait la Juventus. Un an après avoir raté de peu Locatelli, les Bianconeri semblent déterminés à trouver un accord avec Sassuolo.

« Il est plus probable de voir Carnevali offrir un dîner au restaurant qu'une réduction sur Locatelli »