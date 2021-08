Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette pépite attend une grosse réponse de Leonardo !

Publié le 1 août 2021 à 3h30 par T.M.

Très en vue durant cette pré-saison, Arnaud Kalimuendo attend d’être définitivement fixé concernant son avenir avec le PSG. Et tout serait entre les mains de Leonardo.

Après un prêt convaincant au RC Lens, Arnaud Kalimuendo a retrouvé cet été le PSG, qui n’a pas hésité à payer pour rapatrier son attaquant. Un choix fort de la part du club de la capitale qui pourrait bien lui donner une place au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. Et pour le moment, Kalimuendo saisit pleinement sa chance. En effet, à l’occasion de cette préparation, le joueur de 19 ans est très en forme, prouvant qu’il a toutes les qualités pour avoir une carte à jouer cette saison. Mais cela sera-t-il vraiment le cas ?

Que va faire le PSG ?