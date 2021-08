Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Échec et mat pour Leonardo avec… Mbappé !

Publié le 1 août 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien que le PSG se montre optimiste pour la prolongation de Kylian Mbappé à l’image de son président Nasser Al-Khelaïfi, l’entourage du jouer serait furieux d’une manoeuvre du club et aurait tranché pour son avenir.

C’est tout bonnement le feuilleton qui tient en haleine les supporters du PSG ainsi que l’ensemble de l’institution parisienne : Kylian Mbappé prolongera-t-il son contrat au PSG qui court jusqu’en juin 2022 ? Contrairement à son compère d’attaque Neymar, Mbappé n’a pas rallongé son aventure avec le club de la capitale, permettant à la presse espagnole de s’enflammer pour sa venue au Real Madrid soit cet été ou lors du prochain mercato estival, moment où il sera libre si la situation restait inchangée. Avant de partir en vacances après l’élimination de la France à l’Euro, Kylian Mbappé aurait mis un terme aux discussions avec ses dirigeants quant à une prolongation de contrat. Et il se pourrait bien qu’elles ne reprennent pas…

Pour Mbappé, c’est terminé