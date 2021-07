Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Des premières tensions apparaissent avec le clan Mbappé !

Publié le 31 juillet 2021 à 14h15 par La rédaction mis à jour le 31 juillet 2021 à 14h16

L'éventuelle prolongation de Kylian Mbappé est l'un des dossiers brûlants du mercato. La tendance est plutôt à la négative, et ne semble pas s'arranger ces derniers temps.

Le divorce entre Kylian Mbappé et le PSG se rapproche un peu plus. En fin de contrat à l'été 2022, l'attaquant français ne souhaiterait pas prolonger son contrat avec le club de la capitale. L'ancien joueur de l'AS Monaco est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid. A bientôt 23 ans et après 132 buts en 171 rencontres sous le maillot parisien, il semblerait bien que la fin de l'aventure soit proche pour Mbappé.

Ça se tend avec le clan Mbappé

Un événement pourrait compliquer un peu plus la situation. Cette semaine, le PSG a publié une interview de Kylian Mbappé, datant de la fin de saison dernière, dans laquelle l'attaquant annonçait vouloir gagner la Ligue des Champions avec le club de la capitale. Et selon le média espagnol ABC , l'attaquant des Bleus a considéré cela comme un moyen de pression. Furieux, le clan Mbappé aurait confirmé en interne que le joueur ne prolongerait pas.