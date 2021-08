Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti est déjà fixé pour les retrouvailles avec James Rodriguez !

Publié le 1 août 2021 à 5h30 par Th.B.

Alors que Carlo Ancelotti pourrait bien se laisser tenter par une nouvelle collaboration avec James Rodriguez au Real Madrid, le milieu offensif d’Everton a tenu à tuer tout suspense.

Depuis la nomination de Carlo Ancelotti au Real Madrid ces dernières semaines, qui fait donc son grand retour à la Casa Blanca après avoir permis au club merengue de remporter sa dixième Ligue des champions en 2014, des joueurs d’Everton sont annoncés du côté du Real Madrid. Et particulièrement Richarlison. Néanmoins, aucune discussion concrète n’aurait pour le moment eu lieu entre l’ancien coach des Toffees et le Brésilien. Ces dernières heures, le nom de James Rodriguez est lui aussi lié au Real Madrid dans la presse, lui qui a connu Ancelotti à Madrid et au Bayern Munich pour une courte durée. Néanmoins, la page Real Madrid est bel et bien tournée pour James Rodriguez.

« C'est un cycle terminé qui ne se reproduira pas »