Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un buteur d'Ancelotti en route vers un gros club de Ligue 1 ?

Publié le 31 juillet 2021 à 14h00 par A.D.

Carlo Ancelotti ne compterait pas sur Luka Jovic et aurait du mal à le convaincre de quitter le Real Madrid cet été. Alors que l'AS Monaco aurait coché le nom du buteur serbe, Niko Kovac pourrait trouver les mots pour lui faire entendre raison.

Transféré depuis l'Eintracht Francfort pour une somme proche de 63M€, Luka Jovic a totalement manqué ses débuts au Real Madrid. Alors qu'il n'arrive pas à évoluer à son plus haut niveau à la Maison-Blanche , le buteur serbe serait devenu un indésirable au sein du club. Sous Zinedine Zidane, Luka Jovic aurait été poussé vers la sortie à plusieurs reprises. Toutefois, le club merengue n'a jamais réussi à se débarrasser définitivement de son buteur. Et avec l'arrivée de Carlo Ancelotti, le Real Madrid aurait peut-être enfin trouvé la solution pour Luka Jovic.

Carlo Ancelotti sauvé par Niko Kovac pour Luka Jovic ?