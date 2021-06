Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Jorge Mendes passe à l'action pour James Rodriguez !

Publié le 23 juin 2021 à 1h30 par D.M.

Agent de James Rodriguez, Jorge Mendes aurait proposé ses services à de nombreux clubs européens. Un retour au Real Madrid resterait possible, mais ne serait pas une option privilégiée.

Venu à Madrid pour remplacer Zinédine Zidane sur le banc espagnol, Carlo Ancelotti voudrait recruter de nombreux joueurs, passés sous ses ordres à Everton la saison dernière. Selon les informations du Sun , le nouvel entraîneur du Real Madrid voudrait attirer Dominic Calvert-Lewin pour qu’il puisse épauler Karim Benzema sur le front de l’attaque. Par ailleurs, Ancelotti penserait à James Rodriguez selon Gol Caracol . Un joueur qu’il avait côtoyé lors de son premier passage au Real Madrid, mais aussi au Bayern Munich et à Everton. Et l’international colombien a de grandes chances de quitter la Premier League cet été.

Le retour de James Rodriguez au Real Madrid parait compliqué