Mercato - OM : L'arrivée de Saliba débloquée par une piste du PSG ?

Publié le 22 juin 2021 à 23h10 par A.M.

En quête de renforts défensifs, l'OM s'intéresse notamment à William Saliba. Un dossier qui pourrait être débloqué par Ben White, également ciblé par le PSG.

Déjà très actif sur le marché, l'OM souhaite désormais renforcer sa défense centrale. Dans cette optique, plusieurs noms circulent à l'image de celui de David Luiz. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Pablo Longoria a même déjà transmis une première offre au Brésilien sur la base d'un contrat de deux ans. Toutefois, en plus de l'expérience de l'ancien défenseur du PSG, l'OM souhaite attirer un profil plus défensif à l'image de William Saliba.

Arsenal veut vendre Saliba pour recruter White