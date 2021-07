Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo avait un gros coup à jouer avec Varane !

Publié le 31 juillet 2021 à 14h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le Real Madrid, Raphaël Varane va rejoindre Manchester United cet été. Et pourtant, il aurait pu rejoindre le PSG. En effet, Florentino Pérez aurait tenté d'envoyer le défenseur français vers le club de la capitale. Toutefois, Raphaël Varane aurait snobé le PSG pour Manchester United.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année d'engagement avec le Real Madrid, Raphaël Varane a décidé de ne pas prolonger avec son club et de faire ses valises dès cet été. Désireux de se lancer un tout nouveau défi en Premier League, le défenseur français va porter les couleurs de Manchester United la saison prochaine. En effet, les Red Devils ont annoncé sur leur site officiel qu'ils avaient trouvé un accord avec le Real Madrid pour le transfert de Raphaël Varane. Sachant que son départ vers Manchester United est acté, l'ancien du RC Lens a tenu à faire ses adieux à la Maison-Blanche sur les réseaux sociaux. « Ces derniers jours ont été riches en émotions, en sentiments que je souhaite maintenant partager avec vous tous. Après 10 années incroyables et merveilleuses au Real Madrid, un club que je porterai toujours dans mon cœur, le jour est venu de faire mes adieux. Depuis mon arrivée en 2011, nous avons dépassé ensemble toutes les attentes et réalisé des choses dont je n'aurais jamais pu rêver. Je tiens à remercier tous les entraîneurs et toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé au club pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Un grand merci aussi à tous les Madridistas qui m'ont toujours donné beaucoup d'amour et, avec leur grande exigence, m'ont poussé à faire de mon mieux et à me battre pour chaque succès. J'ai eu l'honneur de partager un vestiaire avec les meilleurs joueurs du monde. D'innombrables victoires que je n'oublierai jamais, notamment "La Decima". Je réalise que c'est un grand privilège d'avoir pu vivre ces moments particuliers. Enfin, je tiens à remercier tous les Espagnols et en particulier la ville de Madrid, où mes deux enfants sont nés. Ce pays sera toujours spécial pour moi. Ce fut un voyage incroyable à tous points de vue. Je pars avec le sentiment d'avoir tout donné et de ne rien changer à notre histoire. Un nouveau chapitre commence ...» , a posté Raphaël Varane sur son compte Instagram ce vendredi.

Raphaël Varane proposé au PSG et à Chelsea ?

Dans la foulée, Karim Benzema a tenu à faire passer un message fort à Raphaël Varane. « Mon frérot, que dire de plus à part que tu es une légende ici. Tu vas me manquer. Je te souhaite le meilleur dans ton nouveau challenge, avec tout le bonheur. Tu mérites tout ce que tu as accompli et je te souhaite encore plus… » , a écrit le buteur du Real Madrid sur son compte Twitter .

