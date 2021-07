Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de Gareth Bale est enfin scellé !

Publié le 31 juillet 2021 à 12h00 par D.M.

Nouvel entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti aurait annoncé à ses dirigeants qu'il souhaitait conserver Gareth Bale dans son effectif.

Arrivé au Real Madrid en 2013, Gareth Bale a vécu des derniers mois compliqués. Alors qu’il ne rentrait plus dans les plans de Zinédine Zidane, l’attaquant gallois est finalement retourné à Tottenham la saison dernière, sous la forme d’un prêt, afin de se relancer et de retrouver du temps de jeu. Mais cet été encore, son avenir fait l’objet de nombreuses spéculations. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Real Madrid, Gareth Bale pourrait être vendu, ce qui permettrait aux dirigeants espagnols de récolter des liquidités et d'éviter de le voir partir gratuitement l’année prochaine.

Gareth Bale devrait rester au Real Madrid