Mercato - Barcelone : Une date décisive a été fixée pour l'avenir de Messi !

Publié le 31 juillet 2021 à 11h00 par La rédaction mis à jour le 31 juillet 2021 à 11h03

Alors que le FC Barcelone tarde à finaliser la prolongation de Lionel Messi, le club culé se serait fixé une date pour régler ce dossier crucial.

Lionel Messi semblait tout proche de sceller définitivement son avenir au FC Barcelone. Mais au 31 juillet, aucune réponse n'a été donnée quant à l'avenir de l'Argentin, désormais libre de tout contrat. En proie à des difficultés financières, Le Barça ne peut pas officialiser la prolongation de Lionel Messi, ni même enregistrer ses recrues Eric Garcia, Memphis Depay, Emerson et Sergio Aguero pour la nouvelle saison de Liga. Des départs sont donc attendus en Catalogne, mais pas seulement.

Le Barça veut tout régler avant le 13 août