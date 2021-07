Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme danger se précise pour Leonardo dans ce dossier à 35M€ !

Publié le 31 juillet 2021 à 10h15 par D.M.

A la recherche d'un renfort offensif, le PSG aurait ciblé Joaquin Correa (Lazio Rome). Un profil suivi aussi par l'Inter.

Le championnat italien a toujours été le terrain de chasse de prédilection de Leonardo. Le directeur sportif du PSG est parvenu cet été à arracher Achraf Hakimi à l’Inter, mais aussi à s’attacher les services de Gianluigi Donnarumma, libre après son départ du Milan AC. A la recherche d’un renfort offensif, le club parisien pourrait encore trouver son bonheur en Serie A. Selon la presse transalpine, le PSG serait très intéressé par Joaquin Correa, auteur de onze buts la saison dernière sous le maillot de la Lazio Rome.

Correa pour remplacer Lautaro Martinez à l'Inter ?