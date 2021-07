Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un improbable retour de James Rodriguez ? Il répond !

Publié le 31 juillet 2021 à 17h00 par A.D.

Actuel pensionnaire d'Everton, James Rodriguez pourrait faire ses valises et changer de club cet été. Toutefois, comme l'a expliqué l'international colombien, il ne fera pas son retour au Real Madrid.

Alors qu'il a retrouvé des couleurs à Everton sous la houlette de Carlo Ancelotti, James Rodriguez est désormais entrainé par Rafa Benitez. Sachant qu'il n'aurait pas de très bonnes relations avec son nouveau coach, l'international colombien pourrait quitter les Toffees après seulement une saison passée en Angleterre. Mais peut-il retrouver Carlo Ancelotti du côté du Real Madrid ? Questionné par un follower sur sa chaine Twitch , James Rodriguez a répondu par la négative.

«Est-ce que je reviendrai au Real Madrid ? Non, c'est un cycle terminé»