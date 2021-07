Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme annonce de cette piste de Longoria sur son avenir !

Publié le 31 juillet 2021 à 16h10 par B.C.

Dans le viseur de l’OM, Riechedly Bazoer a de nouveau affiché le souhait de quitter le Vitesse Arnhem, tout en confirmant l’existence d’une offre dans ce dossier.

Après avoir mis la main sur huit renforts dans ce premier mois de mercato estival, Pablo Longoria espère encore se montrer actif. Le président de l’OM compte notamment sur l’arrivée d’un latéral droit et d’un attaquant, et cible ainsi Pol Lirola (Fiorentina), Daniel Wass (FC Valence) ou encore Jérémie Boga (Sassuolo). Dernièrement, le nom de Riechedly Bazoer a également été évoqué du côté de l’OM, et selon les dernières informations du média néerlandais De Gelderlander , Pablo Longoria aurait bel et bien formulé une offre au Vitesse Arnhem pour le défenseur, capable d’évoluer également dans l’entrejeu. Cette proposition est estimée à 4M€, mais celle-ci n’aurait pas suffi à faire craquer le Vitesse Arnhem. Pourtant, Riechedly Bazoer a bien l’intention de plier bagage, alors que son contrat court jusqu’en juin 2022.

« Tout le monde sait que je souhaite partir »