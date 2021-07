Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce cadre d'Ancelotti affiche un énorme souhait pour son avenir !

Publié le 31 juillet 2021 à 15h00 par D.M.

Désormais lié au Real Madrid jusqu'en 2025, Dani Carvajal espère passer l'intégralité de sa carrière au sein du club espagnol.

Formé au Real Madrid, Dani Carvajal voyait son contrat expirer en 2022 et devait se mettre d’accord avec ses dirigeants pour étirer son bail. C’est chose faite puisque la formation espagnole a officialisé ce vendredi la prolongation du joueur espagnol. Agé de 29 ans, le joueur est désormais lié à son club formateur jusqu’en 2025. Selon Fabrizio Romano, Carvajal aurait été approché par plusieurs formations de Premier League, mais le joueur souhaitait poursuivre sa carrière au Real Madrid. Interrogé sur son choix, le latéral droit a annoncé qu’il voulait prendre sa retraite dans la capitale espagnole.

« J’espère pouvoir prendre ma retraite ici »