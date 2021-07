Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Antoine Griezmann a pris sa décision !

Publié le 31 juillet 2021 à 10h30 par A.D.

En instance de départ ces dernières semaines, Antoine Griezmann serait concentré sur le FC Barcelone. Toutefois, en cas de vente cet été, le Français n'envisage qu'un départ à l'Atlético. Mais pour le moment, un transfert ne serait pas vraiment d'actualité, car aucune offre n'aurait été formulée pour le recruter cet été.

Le FC Barcelone aurait la nécessité d'alléger sa masse salariale pour pouvoir rapatrier Lionel Messi. Pour remplir cette mission, le club catalan essaierait de se débarrasser d'Antoine Griezmann, qui dispose d'un gros contrat, depuis plusieurs semaines. D'ailleurs, l'écurie blaugrana aurait même tenté de boucler un échange entre son numéro 7 et Saul Niguez avec l'Atlético. Toutefois, les négociations n'auraient pas abouti. De son côté, Antoine Griezmann serait obnubilé par le Barça, mais aurait déjà choisi son prochain point de chute en cas de départ.

Pour Antoine Griezmann, c'est le Barça ou l'Atlético