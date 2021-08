Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sortie fracassante de la Juventus sur Cristiano Ronaldo !

Pavel Nedved, vice-président de la Juventus, s’est une nouvelle fois exprimé sur l’avenir de Cristiano Ronaldo.

Au Paris Saint-Germain, on voit les choses en grand. Après avoir recruté Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi ou encore Sergio Ramos cet été, les propriétaires du PSG rêvent d’un énième gros coup. Et quel gros coup ! En Italie comme en France on parle en effet d’un intérêt prononcé pour Cristiano Ronaldo, dont le contrat avec la Juventus se termine dans moins d’un an. Le vent semble toutefois avoir tourné. Le Portugais a en effet repris les entrainements et sans un départ de Kylian Mbappé, il est peu probable de le voir rejoindre le PSG au cours de ce mercato estival.

« Cristiano Ronaldo est un joueur de la Juventus, il a encore un an de contrat et nous sommes heureux de l’avoir avec nous »