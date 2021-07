Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juventus sort du silence pour cette révélation de l’Euro !

Pavel Nedved, vice-président de la Juventus, a confirmé être très intéressé par Manuel Locatelli de Sassuolo.

Cet été, Manuel Locatelli semble avoir l’embarras du choix. Après avoir réalisé un Euro de très haut niveau, l’Italien attise de plus en plus de convoitises, en Serie A comme à l’étranger. Leonardo souhaiterait l’attirer au Paris Saint-Germain, tandis qu’en Angleterre Jürgen Klopp aurait demandé aux dirigeants de Liverpool de faire quelque chose, comme l’a récemment révélé La Gazzetta dello Sport . La piste la plus chaude semble toutefois mener Locatelli vers la Juventus, qui avait déjà tenté de l’arracher à Sassuolo il y a un an.

« Nous sommes confiants et nous voulons boucler ce transfert, c’est clair »