Mercato - PSG : Ça coince pour le départ de cet indésirable…

Publié le 31 juillet 2021 à 20h15 par La rédaction mis à jour le 31 juillet 2021 à 20h20

Désireux de dégraisser son effectif, Leonardo voudrait notamment faire de la place au poste de gardien. Le LOSC est à la recherche d’un portier, et aurait sondé Alphonse Areola et Sergio Rico. Le premier cité était trop cher, le second serait toujours dans l’attente.

Si Leonardo est très actif sur le marché des transferts, il est beaucoup plus remuant dans le sens des arrivées. Pour le moment, seul Mitchel Bakker a rapporté de l’argent au PSG. Mais pour s’attacher les services des joueurs qu'il cible, le directeur sportif parisien n’a d’autre choix que de vendre. Surtout au poste de gardien de but. Même si Alphonse Areola a rejoint West Ham, Leonardo a encore du boulot. Notamment avec le cas Sergio Rico. Récemment, un intérêt du LOSC a été révélé. Mais c’est sur le plan financier que cela coincerait…

Trop cher pour Areola, Sergio Rico dans l’attente