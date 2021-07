Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pjanic, une occasion en or pour Leonardo !

Publié le 31 juillet 2021 à 19h30 par A.C.

La Catalogne ne réussit pas à Miralem Pjanic, qui semble déterminé à quitter le FC Barcelone au cours de ce mercato estival.

Ces dernières années, les dirigeants du FC Barcelone n’ont pas vraiment eu le nez creux sur le marché des transferts. La presse catalane a souvent fustigé des recrues surpayées, avec souvent des salaires particulièrement importants... et pas le résultat sportif attendu. Un statut qui semble coller à la peau de Philippe Coutinho, mais la situation économique du Barça fait que d’autres comme Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, semblent également être considérés comme un poids. Que dire d’ailleurs de Miralem Pjanic ? Il semblait avoir le profil parfait pour le FC Barcelone, mais l’ancien maitre à jouer de la Juventus et de l’AS Roma ne semble pas vraiment coller avec Ronald Koeman. Tout au long de la saison, Pjanic a bénéficié d’un temps de jeu famélique et tout porte à croire qu’il quittera le Barça cet été, surtout avec les dirigeants qui font des pieds et des mains pour réduire la masse salariale.

La Barça prêt à tout pour se débarrasser de Pjanic

Un joueur du talent de Miralem Pjanic intéresserait n’importe quel club, puisque que nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il a tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain et de Chelsea. Le Bosnien pourrait d’ailleurs être une véritable occasion à ne pas manquer. D’après les informations de Il Corriere dello Sport , le FC Barcelone se serait dit disposé à libérer Pjanic de son contrat, n’attendant pas la moindre indemnité de transfert pour un joueur qui est arrivé il y a moins d’un an pour 60M€. Après Georginio Wijnaldum, arrivé à la fin de son contrat avec Liverpool, le recrutement de Pjanic sans donner le moindre sou au Barça serait un véritable succès pour le PSG.

