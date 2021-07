Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de froid pour Miralem Pjanic ?

Publié le 31 juillet 2021 à 9h30 par A.C.

Miralem Pjanic a l’intention de quitter le FC Barcelone, ou il ne semble pas vraiment avoir sa place.

Maitre à jouer de l’AS Roma et de la Juventus ces dernières années, Miralem Pjanic s’est pris les pieds dans le tapis au FC Barcelone. Son entraineur Ronald Koeman ne semble pas être l’un de ses grands fans et Pjanic n’a donc que très peu joué cette saison. Cela ne se reproduira pas, puisque le joueur souhaiterait à tout prix quitter la Catalogne pour se relancer dans un autre club. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain et Chelsea s’intéressent à Pjanic, mais en Italie on parle plutôt d’un retour à la Juventus, qu’il a quittée il y a moins d’un an.

La Juventus ne pense pas du tout à un retour de Pjanic