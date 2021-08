Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Longoria détaille la nouvelle phase du projet McCourt !

Publié le 1 août 2021 à 12h45 par D.M.

Nommé à la présidence de l'OM en février dernier, Pablo Longoria mène un projet ambitieux qui pourrait conduire le club en Ligue des champions selon l'un de ses proches.

Débarqué dans le sillage de Frank McCourt, Andoni Zubizarreta a quitté l’OM en mai 2020. Et pour le remplacer, les dirigeants marseillais ont jeté leur dévolu sur Pablo Longoria, passé par la Juventus ou encore le FC Valence. Arrivé pour occuper le rôle de head of football de l’OM, l’Espagnol a gravi les échelons jusqu’à accéder à la présidence du club, à la place de Jacques-Henri Eyraud. A la tête de la formation phocéenne depuis février dernier, Pablo Longoria se montre très actif lors de ce mercato estival afin de réaliser une excellente saison et se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. « Le principal objectif, le propriétaire l’a communiqué avec le changement réalisé, c’est de remettre le football au centre du projet. C’était nécessaire car la ville vit pour le football » avait confié le dirigeant espagnol au moment de détailler son projet.

« Le football est réellement replacé au cœur du projet »