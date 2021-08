Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grande menace plane pour Dimitri Payet !

Publié le 1 août 2021 à 9h15 par T.M.

Affichant une forme exceptionnelle durant la préparation, Dimitri Payet pourrait toutefois être mis en difficulté par Pablo Longoria cette saison.

Encore un but pour Dimitri Payet ! Ayant déjà réussi à trouver le chemin des filets face à Benfica et Braga, le joueur de l’OM a remis cela ce samedi face à Villarreal. Durant cette préparation, le joueur de Jorge Sampaoli montre qu’il est plus en forme que jamais, continuant sur sa lancée de sa saison dernière suite à l’arrivée de l’entraîneur argentin. Cette saison, l’OM pourra donc s’appuyer sur un très grand Payet, mais au sein de la direction phocéenne, Pablo Longoria commencerait déjà à penser à l’avenir.

Un concurrent pour Payet ?