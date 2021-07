Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet livre ses vérités sur le gros recrutement de Longoria !

Publié le 17 juillet 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Si l’OM s’est montré particulièrement actif en ce début de mercato estival, Dimitri Payet semble déjà ravi de l’apport de ses nouveaux coéquipiers au sein de l’effectif phocéen.

Depuis le début du mercato estival, l’OM a enchainé les renforts avec Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et Willam Saliba. Certaines de ces recrues ont d’ailleurs eu l’occasion de s’illustrer jeudi soir en match amical face au Servette Genève (3-0), et Dimitri Payet en a profité pour leur rendre hommages au micro de Canal + après la rencontre.

« De très bons joueurs »