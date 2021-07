Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Accord trouvé pour la prochaine recrue !

Publié le 17 juillet 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur les traces de l’attaquant argentin Joaquin Correa ces dernières semaines, le PSG aurait enfin trouvé un accord avec la Lazio Rome dans ce dossier.

Récemment interrogé en conférence de presse, Maurizio Sarri faisait une annonce de taille sur l’avenir de Joaquin Correa (26 ans), l’attaquant argentin de la Lazio Rome : « Il pourrait être utilisé en tant qu’ailier s'il veut rester, mais il a déjà fait savoir qu'il voulait changer d’air. Toutefois, s’il songe finalement à rester avec nous, je serais l'homme le plus heureux de tous », a indiqué l’entraîneur italien. Une excellente nouvelle pour le PSG, qui envisagerait sérieusement de recruter Correa cet été. Et Leonardo semble même toucher au but dans ce dossier…

Un accord PSG-Lazio pour Correa ?