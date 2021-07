Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau deal colossal bouclé par Leonardo ?

Publié le 16 juillet 2021 à 18h45 par A.D.

Alors qu'il serait tombé sous le charme de Joaquin Correa, Leonardo aurait trouvé un accord avec la Lazio pour un transfert d'environ 18M€. Pour faire plier la direction des Biancocelesti, le directeur sportif du PSG aurait inclus Pablo Sarabia dans la transaction.

Après avoir renforcé son arrière garde et son milieu de terrain - avec les arrivées conjuguées de Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum - Leonardo voudrait désormais se pencher sur l'attaque du PSG. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait coché le nom de Joaquin Correa. Et après avoir bien avancé dans les négociations avec la Lazio, Leonardo aurait trouvé un accord avec son homologue biancocelesto .

Pablo Sarabia + 18M€ offerts par le PSG pour Joaquin Correa ?