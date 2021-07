Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un échange XXL envisagé pour Houssem Aouar ?

Publié le 17 juillet 2021 à 0h45 par B.C.

Alors qu’Houssem Aouar devrait quitter l’OL cet été, plusieurs cadors européens sont sur les traces de l’international français, à l’instar du PSG. Cependant, c’est en Premier League que pourrait filer le milieu de terrain.

Annoncé sur le départ l’été dernier, Houssem Aouar est finalement resté une année de plus à l’Olympique Lyonnais, mais le transfert de l’international français semble acté cet été. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Tottenham, Liverpool et Manchester United sont intéressés par Houssem Aouar, tandis qu’Arsenal a décidé de se retirer de ce dossier après avoir dégainé une première offre inférieure à 20M€, éloignée des 25M€ attendus par l’OL. Comme vous l’avait annoncé le10sport.com en janvier 2020, Houssem Aouar a également la cote au PSG, un intérêt qui serait toujours d’actualité, bien que Tottenham pourrait prendre la main dans ce dossier.

Un échange Aouar-Ndombele ?