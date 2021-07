Foot - Mercato

EXCLU - Mercato - OL : Arsenal stoppe les discussions pour Aouar !

Publié le 16 juillet 2021 à 15h25 par Alexis Bernard

Après avoir transmis une offre de transfert pour Houssem Aouar, Arsenal ne souhaite pas aller au-delà du montant proposé. Les Gunners sont en train de se retirer du dossier.

En dégainant la toute première offre de l’été pour Houssem Aouar, Arsenal a tenté un coup. Un montant inférieur à 20 millions d’euros, quand Lyon espère entre 20 et 25 millions d’euros minimum. Depuis plus d'une semaine, les discussions se poursuivent et les deux clubs tentent de voir si un terrain d’entente est possible.

Arsenal dit stop