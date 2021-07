Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour oublier Varane, Pochettino a trouvé le joueur idéal !

Publié le 16 juillet 2021 à 14h45 par A.M.

Considéré comme l'un des grands espoirs du PSG, El Chadaille Bitshiabu devrait être intégré à la rotation par Mauricio Pochettino qui ne réclamera donc pas de nouveau joueur à ce poste.

Malgré l'arrivée de Sergio Ramos, dont le contrat au Real Madrid arrivait à échéance, le recrutement d'un autre défenseur central aurait été envisagée au PSG. Le nom de Raphaël Varane a notamment circulé, mais le défenseur de l'équipe de France semble désormais bien parti pour s'engager avec Manchester United, ce qui pousse le club parisien à revoir ses plans. Mais Mauricio Pochettino ne devrait pas réclamer de renforts supplémentaires et aurait une autre idée derrière la tête.

El Chadaille Bitshiabu va être inclus dans la rotation

En effet, selon les informations d'ESPN, l'entraîneur du PSG aurait été impressionné par les prestations d'El Chadaille Bitshiabu (16 ans) qui devrait être inclus dans la rotation la saison prochaine. Autrement dit, le jeune défenseur formé au sein du club de la capitale ne sera pas prêté et continuera sa progression au PSG. Il pourrait même disposer d'un petit temps de jeu compte tenu du fait que Leonardo cherche une porte de sortie pour Thilo Kehrer. D'ailleurs, El Chadaille Bitshiabu pourrait devenir, à 16 ans et 2 mois, le plus jeune joueur à disputer un match professionnel au PSG devant Kingsley Coman (16 ans et 8 mois).